Scade il 27 aprile il bando relativo al IX Concorso Nazionale di Musica “San Vigilio In…Canto” appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale “Sperimentiamo Arte Musica Teatro” volto a stimolare l’interesse, la pratica e la diffusione della musica tra giovani, contribuendo a favorire lo scambio di esperienze musicali maturate all’interno di realtà scolastiche e associative.

Quattro lunghe giornate di audizioni vedranno alternarsi sul palco numerosi giovani interpreti ed artisti provenienti da tutta Italia e divisi per varie categorie: Solisti, Musica d’Insieme, Gruppi corali, Canto Moderno, Cantautori.

A decretare i vincitori sarà una giuria composta da validi musicisti, concertisti ed esperti in didattica musicale, composizione, direzione corale.

La cerimonia di premiazione di tutte le categorie, durante la quale si esibiranno i vincitori assoluti ed i primi classificati, si terrà domenica 12 maggio alle ore 16:00 presso il Piccolo Teatro San Vigilio, Via Paolo Di Dono 180, Roma.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa dell’”Associazione Culturale Sperimentiamo Arte Musica Teatro” al numero di cellulare 333-4080635, da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 20.00, oppure all’indirizzo di posta elettronica: info@sperimentiamo.it

Ufficio Stampa

Licia Gargiulo – licia.gargiulo@gmail.com