È morto a 79 anni, dopo una lunga malattia, Mark Medoff, drammaturgo e sceneggiatore statunitense.

È deceduto in un ospizio di Las Cruces, in Nuovo Messico. A darne comunicazione, la famiglia. Medoff è stato autore di più di 30 opere teatrali e ha scritto, prodotto o diretto ben 19 film, emozionando il mondo con le sue storie, molte delle quali sono diventate dei veri e propri capolavori del panorama cinematografico internazionale. Tra questi, spicca l’adattamento cinematografico di “Figli di un dio minore”, che racconta della storia d’amore tra un insegnante di una scuola per non udenti e una donna sorda, interpretati da William Hurt e Marlee Matlin, che grazie al ruolo di Sarah Norman vinse l’Oscar come miglior attrice protagonista nel 1987.

Matlin fu la prima attrice realmente sorda a vincere l’ambita statuetta, interpretando magistralmente la Sarah dell’opera teatrale omonima del 1980 di Mark Medoff, portata con enorme successo già su molti palcoscenici di Broadway. Nello stesso anno, vinse anche il Golden Globe come miglior attrice in un film drammatico. La regista di Figli di un dio minore, Randa Haines, vinse invece l’Orso d’argento a Berlino per il tema proposto nel film. Nomination per la migliore sceneggiatura non originale a Hesper Anderson e Mark Medoff sia agli Oscar che ai Premi BAFTA. La pellicola segnò profondamente la scena cinematografica della fine degli anni 80, sia per lo spaccato emozionale e introspettivo del mondo dei sordomuti, sia per il messaggio volto alla riabilitazione di questi ultimi nelle normali attività didattiche nelle scuole. La storia del professore James Leeds e dell’allieva Sarah Norman affrontò anche le problematiche nei rapporti amorosi tra normoudenti e non udenti, prestando attenzione alla possibile comunicazione alternativa al semplice linguaggio dei segni.

