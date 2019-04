Inizieranno domani 10 aprile le riprese del film d’esordio di Andrea D’Emilio, “La scelta giusta”, un thriller metropolitano, sul tema del “doppelgänger”.

Luca è un giovane imprenditore, direttore dell’azienda AlterEgo che si occupa di protezione reti e realtà aumentata.

Una grossa multinazionale, la Real Tech, a cui sta rubando fette di mercato, si interessa alla AlterEgo e fa un’offerta per comprarla. Luca rifiuta, e la Real Tech comincia a fare pressioni sempre più insistenti.

Minacciato dalla Real Tech, da attacchi informatici, e misteriosi incidenti, Luca incontra il suo “doppelgänger”, Flavio, più abile, più coraggioso, e più determinato di lui.

Flavio lo aiuta ma al tempo stesso lo trascina verso un abisso di alcool e droga.

“La scelta giusta” è un thriller che si ispira a certi noir di Michael Mann, capaci di raccontare, all’interno di una struttura di genere, l’animo umano, e di esplorarne i propri recessi. L’indagine psicologica si muove parallelamente alla suspense, nel tentativo di raccontare il lato oscuro dell’uomo. La scelta di realizzare un film di genere ha l’intenzione di voler coniugare lo spettacolo e l’introspezione come i grandi Maestri del passato ci hanno abituato a vedere, nella certezza che questa simbiosi possa portare sia ad esiti espressivi, sia a far riflettere su noi stessi, su quello che siamo come uomini, e sulla nostra interiorità.

Il film verrà prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Produzioni, grazie anche al contributo della Film Commission Regione Lazio e verrà distribuito in 50 sale cinematografiche in autunno.

Si tratta dell’opera prima di Andrea D’Emilio, regista e montatore attivo nel settore da molti anni, scritta dal premio Solinas Daniele Malavolta. Il film avrà tra gli interpreti Francesco De Francesco, Luca Lionello, Giulio Neglia, Delia Germi, Costantino Comito, Roberta Bizzini, Stefania De Toni, Tiziano Mariani, Francesca Barletta e Augusto Zucchi. La fotografia sarà curata da Dario Germani mentre la scenografia sarà di Tonino Di Giovanni.

Le riprese de “La scelta giusta” saranno effettuate a Roma e a Guidonia. Importanti per la realizzazione del film sono stati il coordinatore territoriale Osvaldo Sperandio, Daniele Terzulli, Francesca Guidi e Pino Signorelli. Main sponsor di Ipnotica produzioni saranno Alto Valore, Opificio del Sapore e Gran Buffet.