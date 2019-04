Nel pomeriggio di martedì (9 aprile) una 28enne rumeno senza precedenti è stato denunciato per truffa dalla Polizia di quartiere con l’accusa di aver cercato di raccogliere fondi per una finta associazione a favore di sordomuti e bimbi poveri.

Dopo aver notato in azione un gruppo di persone in piazza delle Erbe intente a fermare i passanti, gli agenti si sono avvicinati per ottenere qualche informazione e, per tutta risposta, il fuggi fuggi è stato generale. Una solo di queste si è rifugiata all’interno di un negozio di abbigliamento.

Durante l’attesa all’uscita dell’esercizio commerciale, i poliziotti hanno sentito alcuni turisti che hanno raccontato di essere stati avvicinati con la richiesta di una donazione di trenta euro per una associazione solidale.

I testimoni hanno detto che tali soggetti avevano al seguito dei fogli, sui quali erano impressi alcuni simboli riconducibili alle persone disabili, con l’elenco delle firme dei donatori.

Visionando successivamente le immagini di videosorveglianza del negozio, gli agenti hanno visto chiaramente il rumeno nascondere alcuni fogli tra i vestiti posti su uno scaffale.

Recuperate le carte, hanno potuto verificare che in esse erano presenti decine di nomi di ignari donatori con le quote delle offerte date.

Il materiale e del denaro contante, pari a 90 euro, sono stati sequestrati. Ma come si nota dagli elenchi dei donatori, negli ultimi giorni i truffatori hanno raccolto più di 700 euro solo nella città di Bolzano.

Si legge in una nota della questura: “Preme raccomandare a tutti coloro che sono stati avvicinati da questo gruppo di persone, le quali non risultano operare per nessuna associazione benefica, e che hanno donato del denaro di recarsi presso la locale Questura o presso le Stazioni dei Carabinieri, così da poter ottenere informazioni e presentare formale querela“.

