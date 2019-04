Sono riprese stamattina alle 8 in Viminale le operazioni di consegna dei simboli elettorali in vista delle Europee del 26 maggio. Il termine per la consegna è fissato alle 16 di oggi.

Al momento sulle bacheche del ministero dell’Interno sono presenti 35 simboli‎: Partito internettiano,‎ Liga Veneta repubblica,‎ Sacro Romano impero cattolico,‎ Movimento La Catena‎, Democrazia cristiana,‎ Movimento Politico Forconi,‎ Destre unite Casapound Aemn, Partito Pirata, L’Altra Italia‎, Movimento Poeti d’Azione, Lega Salvini Premier‎, Popolo della Famiglia Alternativa Popolare,‎ Federazione dei verdi,‎Movimento 5 Stelle,‎ Popolari per l’Italia, Sudtiroler Volkspartei, Nuovo Cdu Cristiani democratici uniti, Movimento riscatto nazionale, Partito Comunista Italiano‎, Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro (Udc), “Sinistra”: Rifondazione Comunista – Sinistra europea Sinistra italiana,‎ Uniti per l’Italia,‎Pensa Italia Per l’Europa, No riforma forense no alla cassa forense no legge 247/2012 no alla contribuzione previdenziale slegata dal reddito pierluca.dal-canto@libero.it, Federalisti democratici europei, Movimento giustizia uguaglianza sociale sordi, Italia moderata, Partito animalista italiano,‎ Partito democratico, Forza Italia, +Europa – Italia in comune – Partito democratico europeo Pde Italia, Pensioni e lavoro‎, Ora rispetto per tutti gli animali, Movimento Politico pensiero azione (Popolo partite Iva, ndr), Esseritari.

