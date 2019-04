A seguito dell’indizione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetta per domenica 26 maggio 2019, sono stati approvati i seguenti atti, relativi all’individuazione delle località e all’assegnazione degli spazi nei tabelloni per la propaganda elettorale:

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 61 del 9 aprile 2019 “Individuazione delle località per l’installazione dei tabelloni attività di propaganda elettorale relativa alla indizione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, indetti per il giorno di domenica 26 maggio 2019.”

Deliberazione di Giunta Capitolina n. 71 del 26 aprile 2019 “Assegnazione spazi per le affissioni di propaganda elettorale relativa alla indizione dei comizi per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, convocati per il giorno di domenica 26 maggio 2019.”

Tutte le informazioni sulla pagina dedicata del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

