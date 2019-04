Un grande evento per chiudere alla grande la Prima Edizione dell’Asylum Fantastic Fest.

Uno dei più importanti attori italiani in un viaggio dialettico tra sogno, paura, follia e verità.

La Direzione dell’Asylum Fantastic Fest è lieta di annunciare lo spettacolo di Alessandro Haber, l’Haberrante Haber, reading, chiacchiere e canzoni di un mattatore nostrano.

lo spettacolo di Alessandro Haber non è solo un concerto, ma soprattutto un racconto che darà voce al suo amore per la musica. È da questa passione, e dall’incontenibile voglia di cantare, che la rappresentazione assume l’unicità di un concerto e la fantasia creativa caratteristica del mondo teatrale. È uno spettacolo atipico che mischia prosa e musica dal vivo.

Haber mette in gioco le proprie emozioni lasciandosi guidare nel percorso musicale, in un viaggio all’interno della memoria, della sua storia, e della sua carriera.

Quindi lo spettacolo riassume canzoni che appartengono ai quattro album all’attivo che Alessandro Haber ha interpretato, alcuni brani di grandi autori come Luigi Tenco, Sergio Endrigo, Riccardo Cocciante, oltre a La valigia dell’attore, canzone appositamente scritta per lui dal cantautore Francesco De Gregori, e alcune poesie di Bukowski musicate da Giuseppe Fulcheri e arrangiate dal maestro Sasa’ Flauto che per l’occasione, tra le volte della meravigliosa Sala del Principe di Palazzo Doria Panphilj di Valmontone, sarà in scena assieme al pianista Fabrizio Romano.

Haberrante Haber – Domenica 12 maggio ore 21.00 – Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti – consigliata la prenotazione.

Per prenotare è sufficiente inviare una mail a asylumfantasticfest@gmail.com indicando nell’oggetto: L’Haberrante Haber e nel corpo del testo: Nome, Cognome, numero di posti e numero telefonico. Per ritirare i biglietti è necessario arrivare 30 minuti prima.

