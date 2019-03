Classe 1990 e una formazione americana svolta a New York al Lee Strasberg Theatre and Film Institute dove ha completato il Two Years Conservatory Program nel dicembre 2016. Lei è Silvia Morigi pronta ad ammaliare il pubblico del Tribeca Film Festival ad aprile con il film diretto da Daniel Schechter “Safe Spaces”.

Nel film interpreta Caterina, l’affascinante spirito libero che ruba il cuore di Justin Long a suon di reality checks. Difficile capire cosa le passi per la testa, il suo fascino irriverente conquista tutti contribuendo a creare un personaggio cui è facile relazionarsi, pur essendo avvolta in un’aura misteriosa. Nel cast, oltre lei, anche Justin Long, Lynn Cohen, Fran Drescher e Richard Schiff.

Nel suo ricco curriculum internazionale compaiono numerosi lavori presso i teatri Off-Broadway della città, prima in due diversi spettacoli diretti da Bruce Baek (uno dei fondatori d Primitive Grace Theatre Company) e poi tra i protagonisti dello spettacolo “You Love That I’m Not Your Wife”, sold out per due settimane consecutive sul palco del The Player’s Theatre, nel West Village di New York.

Protagonista di innumerevoli short films, molti dei quali hanno avuto ottima circolazione in festival internazionali, tra cui In Vino Veritas con cui ha ottenuto il premio di Best Actress per il suo ruolo di Carolina realizzato nel 2017.

Attualmente Silvia Morigi in Italia ha all’attivo “Praescitum”, corto premiato al 48 ore Film Festival e un ulteriore corto di cui è protagonista, “Slappy”, attualmente in post produzione.

