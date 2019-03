Sabato 2 marzo:

Dalle 10 alle 13, un corteo sfila da piazza dell’Esquilino lungo via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali per giungere in piazza Madonna di Loreto.

Dalle 14.30 alle 17, un corteo carnevalesco percorre via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Alberto da Giussano, via Brancaleone, via Braccio da Montone, via Conte di Carmagola, via Alberto da Giussano, piazza dei Condottieri, via Luchino Dal Verme, via Gattamelata, e via Prenestina.

Dalle 15, a Ostia, un corteo carnevalesco attraversa via della Pineta di Ostia, lungomare Paolo Toscanelli e piazza Anco Marzio. Possibili brevi stop o deviazioni per i bus.

Sempre dalle 15, una sfilata di carri allegorici parte da via Benedetti percorrendo via Bargellini, via Rossi, via Checchi, largo Zamorani, via Lodi, via Algranati, via Rossi, via dei Durantini, via Amoretti, via dei Monti Tiburtini, via Meda e via Benedetti.

Dalle 16.30 alle 19.30, un corteo carnevalesco sfilerà lungo largo Preneste, via Fonteguerri, via Ubertini, via Malatesta, piazza dei Condottieri, via Marin Sanudo, via Dulceri, via Bufalini, via Filarete, via Ciro da Urbino, via di Torpignattara, via Alessi e via Luparelli.

Domenica 3 marzo:

Dalle 10, un corteo carnevalesco parte da via di Dragona e percorre via Giovanni Salvaterra e via Carlo Casini.

Dalle 14 alle 19, per una festa di carnevale, chiusa al traffico via Nomentana, tra via Monte Circeo e Via Brennero. Deviata la linea 337.

Dalle 15, un corteo carnevalesco sfila su largo San Giorgio, via Gino Bonichi, via Gaetano Previati, via Ludovico Brea, piazza Giovanni Segantini, via di Saponara, via di Macchia Saponara, via Amedeo Bocchi, via Giuseppe Molteni, via Domenico Morelli, via Alberto Galli, via Gino Bonichi.

Dalle 15 alle 17.30, un corteo carnevalesco percorre via della Stazione Tuscolana, piazza Ragusa, via Pescara, via Sant’Antonio Maria Gianelli.

Deviazioni bus, possibili stop e rallentamenti del traffico.

