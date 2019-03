Il 30, 31 marzo e il 6,7 aprile 2019 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 presso La Stanza della Luna in Via Paolo di Dono 169 a Roma, si terrà l’attesa Masterclass di recitazione tenuta dall’attrice e musical theatre performer Dora Romano, reduce dal successo ottenuto nella serie tv “L’Amica Geniale” di Saverio Costanzo.

Masterclass Dora Romano

La Masterclass, organizzata dall’Associazione Culturale Sperimentiamo – Arte, Musica, Teatro è rivolta ad attori, cantanti e a chi vuole provare a mettersi in gioco attraverso l’esplorazione di se stessi e della propria creatività.

La masterclass si ispira al “metodo” e affronterà la tematica dello studio del personaggio a partire dal testo (prosa, poesia o brano musicale), analizzando il sottotesto con le sue implicazioni emotive e sensoriali.

Lo studio del personaggio è per un attore un punto di partenza fondamentale per la sua creazione. La memoria emotiva (Stanislavski) costituisce la massima fonte di informazioni per il lavoro creativo dell’attore. Esplorare le emozioni, partendo da ciò che il testo e il sottotesto suggeriscono all’attore, attraverso i ricordi, sensazioni e movimenti del respiro, della voce e del corpo costituisce il percorso che si affronterà durante la masterclass.

Per informazioni: 333 40 80635 – 06 45435985

info@sperimentiamo.it – www.sperimentiamo.it

Ufficio Stampa Licia Gargiulo – licia.gargiulo@gmail.com