In occasione della prossima elezione del Parlamento europeo anche i cittadini degli altri Paesi dell’Unione Europea potranno votare in Italia per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, inoltrando apposita domanda al Sindaco del comune di residenza.

Il modello della domanda, compilato e sottoscritto con firma autografa, dovrà essere consegnato entro il 25 febbraio 2019.

Leggi qui tutte le informazioni

