Hanno superato quota 5mila gli iscritti alla XXV Maratona Internazionale di Roma che avrà luogo il prossimo 7 aprile. Cifre raggiunte in soli tre mesi dall’apertura delle iscrizioni per questa edizione rinnovata dell’evento, organizzato per la prima volta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera su invito e con il Patrocinio di Roma Capitale.

“Una bella notizia per Roma e un grande traguardo per la storica maratona che animerà le strade e le piazze della nostra magnifica città lungo un percorso innovativo, ricco di storia e di fascino. Numeri che testimoniano come Roma continui ad attrarre persone provenienti da tutta Italia e non solo. Un evento internazionale che fa bene all’immagine della Capitale”, commenta la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“È una grande soddisfazione annunciare che, a 100 giorni dalla manifestazione, migliaia di atleti provenienti da tanti paesi diversi e persone comuni abbiano voluto confermare la propria partecipazione a questo evento di altissimo livello sportivo che vogliamo diventi presto il più importante d’Italia”, aggiunge l’assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Daniele Frongia.

”In meno di tre mesi abbiamo lavorato con tutte le nostre energie per ottenere l’ottimo risultato di oltre 5000 iscritti. Questo è solo il punto di partenza, perché già dalla prossima settimana metteremo in campo nuove strategie per coinvolgere ancora più persone”, conclude il coordinatore generale Maratona Internazionale di Roma, Fabio Martelli.

RED https://www.comune.roma.it