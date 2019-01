Un evento straordinario che il Municipio Roma VIII intende celebrare con un anno ricco di iniziative in collaborazione con Roma Capitale, Regione Lazio, Università Roma Tre, ATER Roma, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Palladium.

Il Centenario sarà un momento importante non solo per le istituzioni, ma per tutti coloro che amano e vivono Garbatella. Per questo è nostra intenzione coinvolgere la cittadinanza nei lavori prodromici prima ancora che nei festeggiamenti veri e propri.

In tal senso abbiamo deciso di promuovere un concorso di idee per la creazione di un logo che diventi il simbolo di Garbatella e della sua “festa” in ogni evento che si terrà sul tema.

OGGETTO DEL CONCORSO

Oggetto del presente concorso di idee è lo studio e la realizzazione di un nuovo marchio/logotipo rappresentativo di una linea grafica che sintetizzi, in maniera chiara, il tema ispirante la manifestazione e che serva come piattaforma di lancio e segno distintivo per tutte le attività` del Centenario, con particolare riguardo all’identità` ed alla comunicazione.

Un marchio/logotipo che deve essere originale, innovativo e inclusivo, come originale, innovativa e inclusiva si propone di essere Garbatella. Quindi, deve “saper parlare” a tutti, in modo chiaro e coinvolgente.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per partecipare all’avviso si dovrà inviare una email all’indirizzo garbatella100@comune.roma.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31 gennaio p.v., avente per oggetto: “BANDO LOGO GARBATELLA 100 – Nome e Cognome” (es. “BANDO LOGO GARBATELLA 100 – Mario Rossi” “BANDO LOGO GARBATELLA 100 – Associazione XYZ”).

ELEMENTI ESECUTIVI

La mail dovrà contenere in allegato un file con le seguenti specifiche tecniche:

file 510×510 pixel, in formato .PNG, metodo colore RGB, risoluzione 300 dpi;

dovrà essere corredata da una breve relazione descrittiva della proposta progettuale che ne spieghi il significato, la logica e gli intenti comunicativi (non più di 800 caratteri, spazi inclusi);

dovrà contenere un breve CV discorsivo del soggetto proponente, completo di recapiti.

Per informazioni contattare il numero di telefono 06/69.611.205.

Si precisa che la partecipazione al bando è a titolo gratuito.

La valutazione delle proposte pervenute e la scelta del logo sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Presidente.

https://www.comune.roma.it/