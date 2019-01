Vogliamo comunicare che abbiamo realizzato una nuova applicazione per telefoni Android denominata EKOLOT ORECCHIO BIONICO già disponibile su Google Play store,che da la possibilità quando si ascolta oppure si guarda un video usando gli auricolari,di non restare isolati dal mondo circostante.

Se qualcuno ci chiama,un bambino piange,qualcuno sta male,il cane che abbaia per avvisarci di qualcosa, oppure ci squilla il telefono di casa o suona il citofono o altro,bene l’applicazione EKOLOT ORECCHIO BIONICO ci avviserà tempestivamente interrompendo l’audio e facendo comparire un messaggio sul display “HO UDITO QUALCOSA”.

L’applicazione può essere configurata dall’utente per ciò che riguarda la scelta dei suoni che faranno attivare gli avvisi di EKOLOT ORECCHIO BIONICO.

Insomma avremo a disposizione un ulteriore simpatico orecchio che vigilerà su di noi mentre ascoltiamo musica o guardiamo i nostri video preferiti,ma senza lasciarci isolati dal mondo intero e dagli eventuali pericoli che possono manifestarsi.

Se possibile per voi pubblicare la notizia sulla vostra testata,l’applicazione come da sempre nel nostro stile viene incontro a tutti e quindi sia la versione gratuita con qualche pubblicità che quella a pagamento non hanno limitazioni.Pensiamo che EKOLOT ORECCHIO BIONICO sia di estrema utilita in molte circostanze e che la sicurezza delle persone venga prima di ogni cosa e di qualsiasi interesse economico,l’amore per il prossimo il cuore e i buoni sentimenti prima di ogni cosa.

ANGELO CARUCCI e CRISTIAN DELLA POSTA ideatori di EKOLOT ORECCHIO BIONICO

link EKOLOT ORECCHIO BIONICO su Google Playstore : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devilapp.ekolot&hl=it

i nostri contatti :+393311175476/+393463614814