Sono aperte le iscrizioni al corso di sensibilizzazione alla LiS Lingua dei Segni Italiana. Il corso della durata di 30 ore ha come obiettivo quello di introdurre alla conoscenza dei fondamenti della LiS con docenti madrelingua.

Il Corso è così strutturato:

• Lezioni frontali di pratica: 20 ore

• Lezioni frontali di teoria: 10 ore

• Tirocinio: consigliato (in contesti frequentati da sordi segnanti)

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2021, all’indirizzo ilquadrifoglio.ravenna@gmail.com

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza se la presenza sarà risultante pari all’80 % della totale durata del corso. Ad ogni corsista sarà consegnato il Dizionario dei Segni La lingua dei segni in 1400 immagini di Orazio Romeo – Edizioni Zanichelli. Il corso si svolgerà a partire dal 2 marzo 2021 ogni martedì e giovedì dalle ore 20.00 alle ore 22.30 in via Cella, 242 San Bartolo (Ravenna). Per informazioni e iscrizioni se siete interessati a partecipare potete contattare Carla, presidente dell’Associazione culturale Il Quadrifoglio al numero 3478844618 (anche Whatsapp).