Rieti: Aperte le iscrizioni al corso LIS di I livello

Il corso per imparare le Lingua dei Segni Italiana prenderà il via il 12 novembre

L’ Associazione Culturale il Quadrifoglio da anni si impegna a divulgare la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e, per far ciò, ha organizzato dei corsi dprimo livello con docenti qualificati che hanno sollevato sempre più interesse e coinvolgimento nei partecipanti. L’Associazione, con diverse sedi sul territorio italiano, è in procinto di riproporre l’esperienza: il corso prenderà il via il 12 novembre 2020. La frequenza è di 130 ore, suddivise in :

100 ore di pratica (comprensione e produzione lis);

20 ore di teoria (aspetti linguistici, storico-socio-culturali);

10 ore di tirocinio

La teoria si effettuerà il martedì dalle 17 alle 20 mentre la pratica il giovedì dalle 19 alle 22.

Le lezioni si terranno presso la sede UGL UTL in via Dei Flavi 15 (Rieti), con un numero massimo di 8 partecipanti.

Per ulteriori informazioni, contattare il numero whatsapp 3478844618