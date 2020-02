Sono aperte le iscrizioni ai Corsi LIS (lingua italiana dei segni) livello base e Lis Intermedio (per chi ha già delle conoscenze o ha già frequentato un corso base), finanziato al 70% dalla Regione Piemonte per maggiorenni occupati o con partita iva.

In caso di presentazione di dichiarazione ISEE in corso di validità, con indicatore minore di 10000€ il corso è gratuito; per occupati il costo è di 198€, per tutte le altre categorie (pensionati, studenti, disoccupati, etc. il corso è a prezzo pieno).

Sono due corsi da 60 ore suddivise in lezioni da 3 ore, due sere a settimana: Lun e Mer il corso Intermedio, Mar e Gio il corso base, a partire da Marzo, iscrizioni fino al 14 febbraio passando in sede al CNOS Fap Saluzzo o chiamando al numero 0175248285 o inviando una mail a info.saluzzo@cnosfap.net. Le lezioni si tengono al Cnos Saluzzo (CN), via Griselda, 8 e sono tenute da docenti di una cooperativa che collabora con l’ENS, Ente Nazionale Sordi.

Il corso rilascia Attestato di Validazione delle competenze acquisite, attestato che potrà essere valutato dalle singole segreterie scolastiche per l’eventuale valutazione del rilascio di un credito, ma di per se i due corsi non sono abilitanti e non rilasciano crediti formativi in automatico.

Info al link http://cuneo.cnosfap.net/saluzzo/ sezione corsi per Occupati.