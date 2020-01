Considerato il grande interesse mostrato dalle persone, sono aperte nuovamente le iscrizioni al corso di primo livello di Lingua Italiana dei Segni che si terrà da lunedì 10 Febbraio 2020 fino a fine Giugno (orario: tutti i lunedì esclusi i festivi dalle 18:30 alle 21:30 – 60 ore complessive).

Il numero massimo di partecipanti è 22. Ad oggi sono ancora liberi 10 posti

Per info e prenotazioni telefonare ai numeri 338 58 03 868 (Paolo), 366 999 55 30 (Barbara) oppure mandare mail all’indirizzo: anmic.asti@libero.it.

Il corso è organizzato dall’ANMIC della provincia di Asti e dall’Associazione Marabù ETS APS di Asti, in collaborazione con l’Istituto dei Sordi di Torino con insegnanti madrelingua sordi ed è accreditato al MIUR a livello nazionale ai sensi della Legge 170/2016 e all’Ordine degli Assistenti Sociali (si rilasciano crediti formativi).

La quota complessiva è pari a Euro 245,00 di cui Euro 47,80 di tessera Anmic. Per iscriversi occorre versare una caparra di Euro 50,00 che verrà restituita in caso non si raggiunga il numero minimo di iscritti.

I docenti interessati possono pagare con la carta del docente.

Martedì 14 Gennaio alle ore 17 presso il Fuori Luogo di Asti (Piazzale Pasta, vicino al tribunale nuovo) durante l’inaugurazione dello sportello delle Disabilità Sensoriali organizzata dall’istituto sordi di Torino, ci sarà modo di iscriversi al corso.

L’evento è aperto alla cittadinanza ed è garantito servizio di interpretariato LIS