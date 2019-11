Corso di Formazione riservato a Studenti Laureandi e Laureati e aperto a tutti coloro che possiedono lauree in altre discipline e volessero cimentarsi nell’ambito dell’accessibilità

Sottotitolazione per non udenti / Audiodescrizione

V edizione

A gennaio 2020 parte la V edizione del corso formativo per il cinema accessibile sono aperte le iscrizioni fino al 30 dicembre sul sito www.cinemanchio.it

Il corpo docente coordinato anche quest’anno da Maria Valeri Gisbert, dà la possibilità a tutti coloro che vogliono approcciare il mondo della resa accessibile alla cultura e al cinema in special modo, di aumentare le proprie conoscenze nel campo cinematografico, e di esplorare un nuovo settore professionale attraverso insegnamenti teorici mirati al montaggio e alla semiologia del cinema e pratici sulla sottotitolazione semplificata per i sordi e l’audio descrizione per i ciechi.

Gli sbocchi professionali sono aperti grazie alla nuova legge sul cinema firmata dal Ministro Franceschini che prevede la produzione della resa accessibile per tutti coloro che accedono ai contributi ministeriali legati alla produzione audiovisiva. E poi ci sono le piattaforme digitali (netflix) che oltre alla sottotitolazione interlinguistica si aprono al mondo dell’audio descrizione, e infine il mercato aperto di RAI che ha aumentato le ore di diffusione di programmi accessibili.

Da non trascurare in fatto che questo lavoro è possibile svolgerlo da remoto e con orario assolutamente flessibile.

Il settore quindi è aperto e in crescita. Il corso dà ovviamente anche gli strumenti per praticare la sottotitolazione interlinguistica.

Il corso è un’UNICITA’ nel panorama legato alle tematiche di accessibilità ed è nato per perseguire le direttive ONU e della Comunità Europea, volte a promuovere la totale fruizione di contenuti audiovisivi da parte della cittadinanza tutta.

A garanzia della qualità del corso oltre al livello dei docenti le convenzioni strette con gli atenei di Torino e di Parma.

E’ infatti attivo un protocollo d’intesa con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne di UNITO, che promuove da alcuni anni un Master in Traduzione per il Cinema, la Televisione e l’Editoria Multimediale.

La resa accessibile è prevista dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, promulgata dall’ONU nel 2006, e ratificata dall’Italia nel 2009, “riconosce il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e invita a prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità godano dell’accesso a programmi televisivi, film, teatro e altre attività culturali, in forme accessibili”.

A Cosa serve la resa accessibile e chi ne sono i fruitori

garantisce la piena fruizione da parte di un pubblico estremamente vasto e diversificato;

permette di dare continuità di “abitudini culturali” alla persone che con l’avanzare dell’età sono affette da patologie anche non gravi legate all’udito e alla vista:

le traduzioni in sottotitoli o voice over rendono l’audiovisivo accessibile per chi parla lingue diverse da quella dell’originale e gli permettono di spingersi ben oltre i confini di una nazione;

l’audio descrizione è a supporto di non vedenti e ipovedenti;

i sottotitoli intralinguistici, infine, si rivolgono a non udenti, ipoudenti, immigrati con difficoltà di comprensione della lingua parlata nel film e scritta nei sottotitoli, giovane pubblico, persone con disabilità cognitiva, ecc.

Corpo Docente

MARÍA VALERO GISBERT (curatrice e docente) Docente presso l’Università di Parma nel Dip. di Lingue e Letterature Straniere. Coordina The online MA in Audiovisual Translation dal 2009 presso l’Ateneo di Parma

VERA ARMA Esperta di audiodescrizione, respeaking, sottotitolazione interlinguistica, LIS e sottotitolazione per non udenti. E’ fondatrice e presidente dell’Associazione CulturAbile Onlus e della Artis-Project srl, nonché responsabile del settore accessibilità di UMA – Universal Multimedia Access e MovieReading.

DENIS BROTTO Insegna Iconologia del cinema all’Università di Padova, dove coordina il Laboratorio di Cinema digitale.

CARLO EUGENI Traduttore, interprete, sottotitolatore, respeaker e formatore di sottotitolatori e respeaker sia per il mercato libero sia per quello delle televisioni in lingua italiana.

SARA MARTIN Ricercatrice all’Università di Parma, titolare del corso di Storia e critica del cinema e di storia della televisione e dei nuovi media.

Promosso da Associazione + Cultura Accessibile onlus In collaborazione con Film Commission Torino Piemonte Museo Nazionale del Cinema, Università degli Studi di Torino, Università degli Studi di Parma Cinemanchìo

Informazioni e Iscrizioni

Associazione + Cultura Accessibile onlus

Daniela Trunfio

daniela.trunfio@fastwebnet.it