Nuovi corsi di formazione in programma all’istituto professionale Da Vinci. Ecco tutte le informazioni per iscriversi

Abbiategrasso – Prenderanno il via nei prossimi giorni le nuove attività formative proposte dal Centro Formazione Professionale dell’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) – Da Vinci, nell’ottica di fornire nuove basi e strumenti di preparazione per la formazione professionale.

Oltre ai consolidati corsi di informatica vi è l’opportunità di frequentare quelli di lingua inglese che prevedono i tre livelli, base, intermedio e avanzato. Molti dei corsi proposti sono ora accreditati da Regione Lombardia, che rilascerà a fine corso, dopo il superamento di un test finale, l’attestato delle competenze raggiunte.

La novità di quest’anno sono i corsi base per operatore di magazzino, corsi per Responsabile di magazzino, corsi per operatore della logistica e della spedizione e sono tutti accreditati con Regione Lombardia

Inoltre i corsi di inglese base, inglese intermedio e il workshop sulla lingua dei segni sono accreditati con il MIUR e i docenti di ruolo avranno la possibilità di frequentarlo utilizzando la Carta del Docente.

Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente l’Azienda Speciale Servizi alla Persona, Centro di Formazione Professionale Leonardo da Vinci in via Ticino 72, Abbiategrasso – Tel. 392.4385134 – 02/94087533 mail formazione@ asspabbiategarsso.it

CLICCA QUI per accedere al sito di ASSP dedicato ai corsi.

BROCHURE CORSI DA VINCI (3.344kB – PDF)

La redazione