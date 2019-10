Sono aperte le iscrizioni per i Corsi dell’Università Popolare di Vercelli che saranno attivati a Gattinara per l’anno accademico 2019-2020. Anche quest’anno, grazie alla proficua collaborazione instaurata con l’Università Popolare di Vercelli e con la sua presidente Paola Bernascone Cappi si propone una ricca e varia offerta formativa, che si articola in corsi specifici e laboratori

I corsi specifici e i laboratori si svolgeranno al Centro incontri di Corso Cavour, 1, realizzati al fine di promuovere opportunità di formazione ed educazione per acquisire o implementare conoscenze, competenze, abilità, saranno così articolati: Inglese 1° – 2° – 3° livello, docente Sara Roncarolo

Spagnolo 1° e 2° livello, docente Margarita Hernandez

Tedesco 1° e 2° livello, docente Sara Roncarolo

Russo 1° livello, docente Aksana Rahaza

Corso Pratico di Giornalismo, docente Sabrina Marrano

Corso Pratico di Ufficio Stampa, docente Sabrina Marrano

Dalla maschera al volto, docente Carla Lorizzo

Cucito riparazioni e tecniche di base, docente Sara Bona

Le lezioni dei corsi attivati a Gattinara prenderanno il via al raggiungimento del numero minimo previsto di 8 corsisti. Il corso di cucito sarà attivato nella primavera 2020 Su richiesta di un numero adeguato di corsisti, grazie alla disponibilità dei docenti, potranno essere attivati anche i seguenti corsi: Analisi sensoriale del riso; Come, quando, perché hai un cane?; Letture di storia dell’arte; Lingua italiana dei segni LIS: impariamola insieme.

Per le iscrizioni e ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Informagiovani, in Piazza Italia 6, durante gli orari di apertura al pubblico (martedì e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15.30 alle 18.30), Tel. 0163 833 420 E-mail: informagiovani@comune.gattinara.vc.it.

Per accedere ai corsi è necessaria l’iscrizione all’Università Popolare di Vercelli oltre al costo di partecipazioni ai singoli corsi, per gli studenti di ogni ordine e grado è previsto uno sconto sul costo di un corso. I corsi saranno attivati solo al raggiungimento di iscrizioni minime richieste.

