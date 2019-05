Un percorso di 16 mesi, per apprendere i rudimenti della LIS, la Lingua dei segni italiana. La particolarità è che protagonisti del corso sono stati un gruppo di adolescenti di 14-17 anni, a Milano. La proposta è di AMALO Arcenciel, con il sostegno della Fondazione Maurizio Fragiacomo.

La LIS così da linguaggio utilizzato solo da persone sorde è diventata un metodo di comunicazione comune a tutti. In più questa esperienza ha avvicinato i ragazzi a diversi contesti, rafforzando quel senso di solidarietà già presente in loro e “depotenziando” al contrario la sensazione di non essere capito o di non saper fare tipico dell’adolescenza.