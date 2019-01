Organizzato dall’associazione “Progetto per il dopo di noi” di Erice in collaborazione con la cooperativa C.I.L.I.S., prenderà il via il prossimo 21 marzo il corso di formazione teorico-pratico di Lingua italiana dei Segni.

Si tratta di un percorso di 30 ore di lezione per iniziare a conoscere la LIS che si svolgerà, tutti i giovedì, dalle 18 alle 20 nella sede dell’associazione in via Marconi 345 a Casa Santa Erice.

A tenere il corso sarà Mariarosaria Marano, docente ed esperta di Lingua dei Segni e vice presidente dell’Animu (Associazione nazionale interpreti lingua dei segni).

Si tratta, spiegano gli organizzatori, di un corso riconosciuto a livello nazionale. Per informazioni su costi e modalità di iscrizione è possibile contattare il numero 347-4474467.

