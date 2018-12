50 ore di lezioni, presso l’Associazione Sordi “P.L.Apicella” sita in via Cavallotti 66/b, ad Andria

Dopo l’ultimo corso di sensibilizzazione L.i.s., avvenuto nel 2009, riprendono a grande richiesta le lezioni sulla lingua dei segni Italiana, adoperata dalla comunità di persone sorde del nostro paese.

Le lezioni, partiranno il prossimo 19 Febbraio 2019 e si svolgeranno tutti i Martedì e i Giovedì, dalle 15.00 alle 17.30, presso l’Ass. Sordi “P. Apicella”, sita in via Cavallotti 66/b – ad Andria.

Il corso, per un totale di 50 ore di lezioni, prevede una parte teorica che fornirà le nozioni essenziali connesse alla struttura linguistica della lingua dei segni e una parte pratica,indirizzata a sviluppare la comprensione e la produzione della l.i.s. – lingua dei segni italiana – infatti, verranno consegnati materiali per l’apprendimento ed esercitazioni, per consentire un reale e facile apprendimento della lingua.

Un corso propedeutico, per chi desiderasse frequentare in seguito corsi intensivi che consentiranno di rivestire varie figure professionali, quali interprete, educatore presso cooperative sociali o assistente alla comunicazione.

Un’occasione quindi per immergersi in un mondo sconosciuto ma che offre la possibilità di scoprire e di apprezzare la straordinaria cultura e lingua della comunità sorda, segnando pertanto, l’inizio di una vera e propria integrazione e socializzazione tra udenti e sordi.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza

Le iscrizioni scadono il 24 Gennaio 2019. Posti limitati.

Per maggiori info e iscrizioni, contattare:

ass.sordiapicella@gmail.com oppure recarsi presso l’Ass.Sordi “P.L.Apicella”, nei seguenti giorni, martedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 20.30

