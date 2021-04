Baby Signs, il programma di comunicazione gestuale per bambini da 0 a 2 anni portato in Italia nel 2015

Baby Signs® è il programma nato negli Stati Uniti più di trent’anni fa grazie alle psicologhe Linda Acredolo e Susan Goodwyn che hanno studiato i comportamenti comunicativi spontanei di neonati e bambini piccoli.

Le fondatrici hanno portato a termine diversi studi, tra cui uno finanziato dal National Institutes of Health, dimostrando come il programma Baby Signs® supporti lo sviluppo verbale a livello di parole e frasi, favorisca lo sviluppo socio-affettivo migliorando il rapporto genitore-figlio e l’autocontrollo delle emozioni e dei comportamenti dei bambini, stimoli lo sviluppo cognitivo potenziando la capacità di astrazione, l’abilità di memoria e l’attenzione visiva.

Da qui si è sviluppato un vero e proprio movimento mondiale con corsi di formazione, seminari e materiale didattico che oggi è presente in più di 40 paesi nel mondo e che permette ai bambini dai 6 ai 24 mesi circa di comunicare a chi si prende cura di loro i propri bisogni, interessi e stati d’animo prima di aver imparato a parlare! Sappiamo quanto possa essere frustrante non comprendere i bisogni del proprio bambino soprattutto in una fase così delicata come quella che va dai primi mesi di vita ai 2 anni quando in realtà i bambini sono molto desiderosi di comunicare con chi sta loro intorno.

L’obiettivo del Programma Baby Signs® è proprio quello di permettere ai genitori di comprendere questo forte bisogno dei loro figli di comunicare precocemente fornendo loro i mezzi per farlo tramite l’utilizzo di semplici segni.

Baby Signs® Italia ha preso vita nel 2015 con l’obiettivo di promuovere e divulgare il Programma in tutto il territorio nazionale con il supporto di una solida rete di istruttori certificati: professionisti di sviluppo infantile (logopedisti, psicologi, psicopedagogisti…) adeguatamente formati. Il programma statunitense originario ha subito un adattamento alla lingua italiana che ha riguardato principalmente la scelta delle parole da inserire nel Programma e la traduzione di tutti i segni in LIS, Lingua dei segni italiana in virtù dello stretto legame esistente tra i segni e la cultura di un Paese.

Per guidare i genitori italiani nell’individuazione dei segni più utili per il proprio nucleo familiare (sulla base dell’età del bambino, dei suoi interessi e del suo livello linguistico) e apprendere le strategie per inserirli con semplicità all’interno dei quotidiani contesti comunicativi, è stato sviluppato il “Workshop Baby Signs® per genitori”: incontro della durata di 3 ore per permettere a mamme e papà di approcciarsi a questo programma in prima persona e sperimentarne i benefici con i propri bimbi. Nell’ultimo anno non è stato più possibile svolgere attività e workshop in presenza a causa della situazione attuale ma questo ha portato ad un importante incremento della disponibilità di corsi online garantendo comunque l’accesso al programma ai genitori di tutta Italia, oltre che a genitori italiani residenti all’estero

Dal 2018, anche in Italia, il Programma Baby Signs è stato ritenuto un valido strumento comunicativo da adottare negli asili nido. Tramite una formazione specifica per tutti gli educatori che lavorano all’interno di un Asilo Nido, è possibile ottenere la Certificazione Baby Signs®: le attività quotidiane e gli scambi comunicativi con i bambini e tra i bambini saranno arricchiti e potenziati dall’uso dei segni, tutto ciò garantendo sempre l’accompagnamento verbale.

Tra i principali benefici è stato constatato che:

– Riduce pianti e frustrazioni

– Facilita la comunicazione con bambini esposti da poco alla lingua italiana e con bambini con minori competenze linguistiche

– Favorisce l’autocontrollo con riduzione dei comportamenti aggressivi

– Aiuta a rinforzare il rapporto di fiducia tra i bambini e gli educatori

– Facilita la sintonizzazione degli educatori sugli interessi dei bambini

– Favorisce la condivisione emozionale

Attualmente oltre 40 realtà in tutta Italia, sia private che comunali, hanno portato a termine questa formazione.

Mariapaola Scuderi, Responsabile Scientifica di Baby Signs® Italia e Logopedista, che si occupa di valutazione e riabilitazione dei disturbi del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, oltre che di Sordità, afferma: “Nel sollievo e nel senso di autoefficacia e autostima che si leggono negli occhi di un bambino che segna e viene subito capito da chi gli è accanto la chiave e la bellezza di questo programma. Così come dallo stupore dei genitori nel rendersi conto dell’incredibile ricchezza di contenuti, ricordi, desideri, emozioni che vi è nella mente di un bambino molto piccolo. Non avere (ancora) le parole non vuol dire non avere nulla da dire.“

Ogni mercoledì sera Baby Signs® Italia organizza Webinar introduttivi gratuiti di 45 minuti per conoscere il Programma Baby Signs® e i suoi benefici.