La lingua dei segni per favorire la comunicazione: 4 webinar gratuiti

Una casa dove ragazzi con disabilità comunicative gravi trovano serenità e autonomia proprio grazie alla comunicazione.

giovani con disabilità comunicative gravi associate a disabilità fisiche, sensoriali e cognitive. E’ la missione della Fondazione La Casa delle Luci Onlus , che lancia un ciclo di 4 webinar, gratuiti e accessibili per approfondire le potenzialità dell’uso della lingua dei segni come forma di comunicazione aumentativa alternativa per favorire l’autonomia e l’inclusione di

Psicologi, esperti dell’età evolutiva, educatori e genitori si confronteranno per far conoscere l’impegno della Fondazione La Casa delle Luci sul tema ed avviare riflessioni e sinergie, condividendo esperienze e buone pratiche per contrastare il rischio esclusione e isolamento individuale in condizioni di particolare fragilità.

Gli incontri si terranno su Zoom nei giorni 17 e 24 Febbraio e 10 e 17 Marzo, dalle ore 17 alle 18.30.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma: www.lacasadelleluci.it

Per registrarsi e partecipare: https://forms.gle/ C39DKUgot1ybhicY8

Nata a Roma per accompagnare e sostenere giovani e adulti con disabilità comunicative – associate a disabilità fisiche, sensoriali e cognitive – che utilizzano la Lingua dei Segni Italiana come forma di comunicazione aumentativa e alternativa, la Fondazione con questa iniziativa intende far conoscere il proprio impegno sul tema e avviare riflessioni e sinergie, condividendo esperienze e buone pratiche, per contrastare il rischio esclusione e isolamento individuale in condizioni di particolare fragilità, soprattutto in un momento difficile come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria.