San Marino. L’Università del Titano dona alle matricole 200 mascherine solidali

CARLA DINI. L’Università di San Marino dona alle matricole 200 mascherine solidali, decorate col suo logo. In arrivo a breve per i docenti quelle che permetteranno la lettura del labiale, ideate mesi fa per i non udenti, proprio grazie alla collaborazione dei ricercatori del Titano. Ecco un regalo utile ed ecosostenibile in un anno senza precedenti.

Circa 200 mascherine solidali verranno dunque donate dai vertici dell’Ateneo alle matricole, grazie a un progetto che ha coinvolto anche l’Unità di Ricerca sul Design di comunità. Più della metà dei doni sono stati già consegnati nelle settimane passate con una distribuzione che si concluderà nei prossimi giorni. (…)

Tratto dal Corriere Romagna