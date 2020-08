Scuola, 11 milioni di mascherine gratis per gli studenti

Saranno 11 milioni al giorno le mascherine per la scuola durante il Coronavirus, destinate a tutti gli studenti e il personale, in forma gratuita

Durante il Coronavirus, per la scuola 11 milioni di mascherine al giorno, disponibili per tutti gli studenti e il personale, gratuitamente. La conferma arriva da Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza, durante una riunione con i sindacati e Lucia Azzolina, ministro dell’Istruzione.

Coronavirus: mascherine per la scuola

A settembre riparte la scuola e oltre alle mascherine, a sua disposizione ci saranno anche 170mila litri di gel igienizzante a settimana. , “L’obiettivo è rispondere ai requisiti di base: protezione individuale, igienizzazione mani e screening”, ha detto Arcuri.

Il Cts, inoltre, ha specificato che anche i bimbi sopra i 6 anni dovranno indossare il dispositivo di protezione individuale, eccezione fatta per il momento dei pasti e della ginnastica, durante le interrogazioni e per i non udenti o con difficoltà neurologiche.