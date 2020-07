La Fantastica Fabbrica delle Storie

Roma,

27/07/2020

Si prospetta una nuova avventura per CABSS Onlus! Grazie al contributo di Banca d’Italia, che ha creduto nel progetto dedicato ai bambini sordi da 3 a 8 anni, il Centro ha dato vita a una innovativa “Fantastica Fabbrica delle Storie”. L’obiettivo di CABSS e della sua “Fabbrica” è quello di realizzare due storybook app interattive e bilingui, in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e in Italiano Scritto, che verranno distribuite entro la fine del 2021. Le storybook app proporranno storie originali che, grazie alla forma di narrazione visiva, potranno essere guardate in LIS o lette in Italiano.

Si tratterà di veri e propri strumenti educativi che, in modo interattivo e divertente, aiuteranno il bambino sordo ad approcciarsi alla lettura, ad arricchire il suo bagaglio di conoscenze e ad ampliare il lessico in entrambe le lingue proposte.

L’esposizione precoce a una Lingua dei Segni ha un impatto positivo sull’attività cerebrale del bambino sordo. Grazie a questa esposizione, il bambino sordo giunge all’età di 4 anni mostrando, rispetto ai coetanei udenti, una maggiore capacità di attenzione visiva, una migliore consapevolezza fonologica della sua lingua e una più spiccata sensibilità visiva verso le lettere scritte su una pagina. Si gettano, così, le basi per un ottimale approccio alla lettura forgiando, già dalla più tenera età, appassionati e ottimi lettori. L’esposizione precoce alla Lingua dei Segni e lo sviluppo delle capacità di lettura possono essere facilitati anche grazie alle Storybook app interattive bilingui come quelle che verranno realizzate dalla “Fantastica Fabbrica delle Storie” di CABSS (Fonte: “Language and reading advantages in the young bilingual child’s brain: The role of bilingual reading apps”, Prof.ssa Laura – Ann Petitto, Gallaudet University, Washington DC, nell’ambito di un seminario organizzato da CABSS Onlus il 16 dicembre 2019).

Le storybook app di CABSS saranno accessibili anche ai bambini udenti, i quali avranno così l’opportunità di approcciarsi a una nuova lingua, la LIS, e a nuovi modi di raccontare una storia, traendone grandi benefici in termini di crescita personale e di apprendimento.

Il progetto “La Fantastica Fabbrica delle Storie” si svolgerà sotto la supervisione dalla Direttrice di CABSS Onlus, la Dott.ssa Stefania Fadda, e coinvolgerà uno staff di persone sorde e udenti, esperte di sordità infantile, bilinguismo (LIS e Italiano), grafica e design per bambini e accessibilità.

CABSS Onlus è stato fondato ed è presieduto da Roberto Wirth, sordo profondo dalla nascita, il quale ha voluto dare un aiuto concreto ai piccoli nati sordi come lui e sordociechi. Il Centro offre, unico in Italia, programmi di intervento precoce ai bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni. Inoltre, collabora con la Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali fra l’Italia e gli Stati Uniti in merito alla borsa di studio voluta dal Dott. Wirth nel 1992 e oggi nota come “Fulbright – Roberto Wirth”. Tale borsa offre agli studenti sordi italiani l’opportunità di specializzarsi in sordità infantile presso la Gallaudet University, Washington DC, primo ateneo al mondo che può vantare un ambiente di apprendimento caratterizzato dal pieno accesso alla comunicazione, grazie al suo carattere multiculturale e bilingue (Lingua dei Segni Americana e Inglese).

