16.06.2020

MADE_Project

positivo/a.

11 h ·

Today, we virtually met our partners for the 2nd coordination meeting of the Erasmus+ #MADE project.

The distance did not prevent us to share the activities car…

Altro…

Oggi abbiamo praticamente incontrato i nostri partner per la 2 a riunione di coordinazione del progetto Erasmus+ #MADE.

La distanza non ci ha impedito di condividere le attività svolte durante il periodo di isolamento e soprattutto di pianificare le prossime attività che comprenderanno la prova del modello educativo #MADE per formare 15 giovani sordi nel 6 paesi partner (Austria, Italia, Irlanda, Polonia, Romania, Slovacchia) come ′′ guida ′′ museo per un pubblico di visitatori sordi.

Grazie a tutti per la collaborazione produttiva!

DeafStudio o.z.

Equalizent Schulungs und Beratungs GmbH

Equal Ireland

A.U.S.R.U.

Stowarzyszenie Rozwoju PITAGORAS

TUCEP Perugia

PRAGMA INGINEERING ANPEDA Virgil Florea