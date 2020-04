Taranto, scuola realizza video in LIS per bambini sordi

TARANTO – Competenza, creatività, inclusione sociale sono strumenti indispensabili per l’attuazione della didattica a distanza in tempi di emergenza sanitaria. Per questo l’istituto comprensivo ‘Vico- De Carolis’ di Taranto ha realizzato video-didattici, destinati ai suoi piccoli alunni sordi. ‘La gentilezza in LIS’ è un video animato sui buoni sentimenti, della durata di circa quattro minuti, creato con la lingua italiana dei segni.

“Il filmato- ha spiegato a diregiovani.it, il dirigente scolastico della scuola tarantina Vincenzo Stea– è stato realizzato dal nostro corpo docenti con l’assistente alla comunicazione ed interprete Lis. L’iniziativa rientra nei progetti richiesti dalla provincia di Taranto per attivare la didattica a distanza, e sono rivolti a due nostri alunni sordi”.

Si tratta di un percorso di inclusione sociale avviato l’anno scorso al ‘Vico- De Carolis’: