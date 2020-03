La didattica alle prese con l’emergenza coronavirus sfodera creatività e iniziative come quelle messe in campo alla Scuola Audiofonetica. Con la disponibilità delle insegnanti persino un salotto di casa può tramutarsi in un’aula virtuale per lezioni in video.

Obiettivo? Trovare il canale più diretto per rivolgersi agli utenti più piccoli, i bimbi che alla Scuola Audiofonetica di Mompiano non possono svolgere lezione in aula al tempo del coronavirus.

Catalizzare la loro attenzione, specie in queste settimane sospese, non è cosa facile. Cosa inventarsi? Una risposta ha provato a darla, con il sostegno della scuola, una delle insegnanti della primaria, Chiara Bonzi. Con l’aiuto del marito, ha trasformato il salotto di casa in set di ripresa per proporre piccoli esperimenti – di quelli che in aula avrebbero scandito le lezioni frontali di scienze ora sospese – in video consultabili via internet dai suoi alunni di quarta elementare. Un po’ di frutta, una bilancia e il riscaldamento si tramutano in strumenti per dimostrazioni a portata di bimbi: come? Scopritelo guardando i video che qui riproponiamo.

Non solo. La scuola ha ampiamente sostenuto l’iniziativa e ha provveduto a mettere a disposizione anche una assistente alla comunicazione Lis (Lingua italiana dei segni), vale a dire Marzia Brignani, per consentire la piena fruizione degli esperimenti da parte dei piccoli sordi. Al video si sono così aggiunti un riquardo riservato all’assistente Lis e i sottotitoli per una lezione completa in più puntate. Destinata a proseguire, almeno fino a cessata emergenza coronavirus. E poi, chissà…

https://www.giornaledibrescia.it/