Ecco come fare per non perdere l’occasione di vincere la prestigiosa borsa di studio che vi farà volare negli Stati Uniti!

Roma – E’ finalmente disponibile il bando di concorso per l’assegnazione della borsa di studio “ Fulbright-Roberto Wirth Fund Scholarship at Gallaudet University”, Anno Accademico 2020/2021. Ne danno il lieto annuncio Roberto Wirth, fondatore e finanziatore della borsa di studio, nonché Presidente del Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus (CABSS), e la Commissione Fulbright per gli Scambi Culturali tra l’Italia e gli Stati Uniti.

Il bando e la domanda di partecipazione sono scaricabili dal link: http://www.fulbright.it/fulbright-roberto-wirth/.

Per candidarsi in modo corretto, entro e non oltre il 28 febbraio 2020, nella stessa pagina è possibile consultare anche un video tutorial in Lingua Italiana e Lingua dei Segni Italiana (LIS), realizzato con la collaborazione dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America in Italia.

Tra i requisiti richiesti: cittadinanza italiana, iscrizione almeno al secondo anno di università, buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (LIS) e della Lingua Inglese e, per i candidati che intendano iscriversi a corsi Graduate, conoscenza pratica della American Sign Language (ASL).

Il vincitore studierà presso la Gallaudet University, Washington D.C., primo ateneo al mondo bilingue (Lingua dei Segni Americana e Inglese), accessibile anche agli studenti sordi e sordastri. Durante questo percorso, lungo 9 mesi, il borsista si specializzerà in un’area inerente alla sordità infantile, acquisendo strumenti innovativi con cui potrà apportare benefici ai bambini sordi italiani al rientro dagli Stati Uniti.

La borsa di studio, creata nel 1992 da Roberto Wirth, è gestita dalla Commissione Fulbright in collaborazione con CABSS Onlus e viene assegnata nell’ambito del “Programma Fulbright in Italia”, giunto ormai al suo 71° anno di attività.

La Commissione è un ente binazionale che gestisce il Programma Fulbright in Italia dal 1948 e ha come Presidenti Onorari il Ministro degli Affari Esteri e l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America. Promuove opportunità di studio, ricerca e insegnamento in Italia e negli Stati Uniti attraverso le borse di studio Fulbright per cittadini italiani e statunitensi (130-140 borse ogni anno).

CABSS Onlus offre, unico in Italia, programmi di intervento precoce ai bambini sordi e sordociechi da 0 a 6 anni. Tali programmi vengono realizzati all’interno di un laboratorio multisensoriale, un ambiente accessibile, sicuro e adattabile alle esigenze di ogni singolo bambino. Il Centro accoglie anche i genitori offrendo supporto nel lavoro di crescita e cura dei propri figli, e insegnando loro metodi e tecniche che consentano di costruire relazioni efficaci con i piccoli.

Per maggiori informazioni:

Giusy Caravello

Responsabile pubblicazioni – Centro Assistenza per Bambini Sordi e Sordociechi Onlus