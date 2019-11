Progettazione e didattica flessibile al servizio di una scuola accessibile per tutti e per ciascuno

Lodi, 3 dicembre 2019, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità

Aula Magna dell’IIS Alessandro Volta, Lodi, Viale Papa Giovanni XXIII, 9, dalle ore 9.30

L’indissolubile legame tra qualità dei luoghi del sapere e qualità pedagogica è prioritario nella scuola dell’inclusione. Progettato con la prospettiva dell’accessibilità a 360°, l’ambiente scolastico diventa luogo fertile delle strategie inclusive a beneficio di tutti, non solo per le persone con bisogni educativi complessi. Il convegno, volto a evidenziare il tessuto di connessioni tra saperi della progettazione

architettonica e ambientale e dell’ambito pedagogico, è destinato in particolare a docenti, dirigenti scolastici, RSPP, referenti per la sicurezza, architetti, geometri, ingegneri, studenti e agli interessati allo sviluppo di luoghi e strategie inclusive, sicure, inclusive.

Sviluppato nell’ambito di Scuola4ALL – La scuola oltre le barriere, il convegno è organizzato dall’Associazione Genitori Tosti in tutti i Posti Onlus, da CLEBA, Comitato Lodigiano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche con il contributo dell’Ufficio Scolastico

Territoriale di Lodi, dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo e di CERPA Italia Onlus, Centro Europeo di Ricerca e Promozione dell’Accessibilità.

Alessandra Corradi, Presidente

Genitori Tosti In Tutti I Posti ONLUS

www.genitoritosti.it

CF 93224580238

sede: via Fincato 41/b – 37131 Verona

ABBIAMO CORSO ALLA VENICE MARATHON PER QUESTO PROGETTO