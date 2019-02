Gli interventi previsti posti in essere dall’Ente capofila a favore degli alunni con disabilità sensoriale sono i seguenti:

Assistenza all’autonomia e alla comunicazione in ambito domiciliare. Si tratta di un’assistenza specialistica che deve essere fornita al singolo studente in ambito domiciliare,

Sussidi e supporti all’autonomia. Si tratta di un contributo straordinario per l’acquisto di sussidi e supporti all’autonomia per esigenze individuali e strettamente legate all’attività didattica svolta a domicilio,

Adattamento testi scolastici. Si tratta di un intervento di adattamento dei testi scolastici (traduzione in braille, ingrandimento, adattamento per sintesi vocale, ecc.) in quanto indispensabili per agevolare l’apprendimento e l’acquisizione di concetti.

Frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati. Si tratta di un contributo a rimborso del costo sostenuto per la retta necessaria alla frequenza di scuole o corsi presso istituti specializzati.

E’ possibile ricevere informazioni rivolgendosi allo sportello Punto Unico d’Accesso (PUA) dell’ATS XIX presso la sede, sita a Fermo in Piazzale Azzolino n.18, telefono 0734/603167 e presso il Centro Montessori – U. O. Disabili del Comune di Fermo al numero 0734/628782.

Tutta la documentazione ufficiale ed integrale può essere consultata e scaricata al seguente link:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#3391_Bandi-e-Riparti

mentre la modulistica viene pubblicata al seguente link:

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Disabilità#14303_Modulistica-da-presentare-agli-ATS-a.s.-2018/2019 e presso il sito www.ambitosociale19.it

