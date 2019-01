Mano tesa alle fasce deboli dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Caterino

Mensa scolastica gratuita per le famiglie con dichiarazione ISEE al di sotto dei 3000euro annui.

L’esenzione partirà già dal mese di febbraio e ne potranno usufruire tutti coloro che avranno i requisiti richiesti. Purtroppo – spiega il sindaco Caterino – nel mio paese ci sono famiglie in gravissime condizioni economiche e noi non possiamo permettere che vengano in qualche modo penalizzati i nostri bambini.

Faremo sempre di tutto per evitare ogni sorta di discriminazione A questa iniziativa si aggiunge quella del trasporto gratuito per gli alunni disabili frequentanti la scuola dell’obbligo e l’assunzione di un assistente specialistico per sordo-muti a sostegno di un alunno di San Cipriano d’Aversa.

