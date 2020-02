Il bene comune è una espressione molto in voga, specie fra la Politica i Politicanti, la Chiesa Cattolica, ma è anche un segno di civiltà !

Questo principio di natura morale trova la sua applicazione quando sono difesi e tutelati i diritti della persona umana, specialmente di quelli che sono portatori di handicap psico-fisici, poveri, malati, emarginati dalla società, dove vi sono persone distratte, egoiste, egocentriche, dove vi sono giovani nervosi e scontenti per la loro situazione lavorativa, anziani incompresi ed abbandonati, neonati lasciati sulle strade nei cassonetti della spazzatura, famiglie piene di ansia, frustrazioni, stress, dove brulica depressione .

Questo è il mondo che in parte riscontriamo nell’oggi 2020, mentre insiste il consumismo, l’edonismo, il materialismo, l’erotismo, virtù che corrono e concorrono verso un superficialissimo effimero, che trova applicazione quando vengono eliminate quelle reali disparità che rendono efficiente il diritto positivo, fuori da quelle esteriorità di quel mondo, ma in libertà e non con libertinaggio Le Pubbliche Amministrazioni, le Istituzioni sono “distratte”, in generale ci proteggono poco, siamo nelle mani del futuro . Esso coinvolge le coscienze dei Cristiani prima e degli uomini attenti al rapporto bisogno-sensibilità dell’uomo moderno dopo .

Non vogliamo apparire censori, moralizzatori, untori di manzoniana memoria, siamo come tanti molto realisti e presenti alla quotidianità, innanzi al grave attentato : l’egoismo, contro l’uomo d’oggi, tutti, nessuno escluso, abbiamo la responsabilità di un severo esame di coscienza : in capite et in membris.!

Ecco ciò che deve dire bene comune : significa solidarietà e pace, perché le precisazioni su “fatti di cronaca” riguardanti, più o meno questa o quell’altra persona, non hanno nessuna valenza sul quotidiano dei cittadini .

E con le parole del saggio Santo Giovanni Paolo II° “ Andiamo avanti con speranza ”

