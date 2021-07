PICCOLA MISSIONE PER I SORDOMUTI – Opera Gualandi Via Vincenzo Monti, 3 – 00152 Roma

Roma 14 luglio 2021

Carissimi amiche ed amici Sordi, saluti cari di ogni bene nel Signore, a voi e alle vostre famiglie.

Su internet e in Facebook avete letto che la Piccola Missione per i Sordomuti- GUALANDI – sta vendendo molte delle sue proprietà per realizzare progetti importanti in Italia e in Africa a favore delle persone sorde.

Molti di voi, un po’ meravigliati, mi hanno contattato per sapere se è vero quello che era scritto su social.

SI’, E’ TUTTO VERO !!

A Bologna, a Firenze e a Molfetta, la Piccola Missione per i Sordomuti – Gualandi – sta vendendo molte delle sue proprietà ricevute in passato da tanti benefattori e benefattrici molto generose, per realizzare progetti a favore delle persone sorde e migliorare la loro vita.

Noi sacerdoti della Piccola Missione – Gualandi, per rispettare la loro volontà, con il permesso della Santa Sede (Vaticano) ci stiamo muovendo in questo senso.

Nel mese di giugno 2020 la Santa Sede (Vaticano) ha affidato la direzione della Piccola Missione per i Sordomuti ad un Commissario Pontificio per prepararci a unirci con un’altra Congregazione religiosa perché noi sacerdoti del Gualandi siamo sempre di meno, sempre più anziani e con pochissimi seminaristi.

Fra non molto tempo ci sarà l’unione con un’altra Congregazione religiosa.

E’ una cosa molto bella e molto importante per noi sacerdoti del Gualandi perché ci permetterà di continuare a lavorare, come stiamo facendo, a fianco e a favore delle persone sorde in molte nazioni del mondo, proprio come sognava e voleva il nostro Fondatore Don Giuseppe GUALANDI.

Al momento presente, la nostra unica comunità in Italia è a Roma (Monteverde) che tutti voi conoscete molto bene e dove, tranquillamente, potete venire a trovarci.

P. Savino Castiglione