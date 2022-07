PUBBLICITA

In breve vi racconto – Un anno fa ho ricevuto un’email da una persona sorda che lavora in Autostrade SpA Roma. Mi ha chiesto informazione sulle leggi che si occupano dei problemi sui disabili anche sul PNRR. Da quel momento siamo diventati amici, scambiandoci le nostre storie di vita con nostalgia. Ho avuto una vita difficile, quasi incredibile e lui mi ha incoraggiato dicendo “Sei troppo forte” Lui scrive molto bene e imparo molto da lui, l’esperienza non finisce mai.

PUBBLICITA

Da questo scambio di idee ne è nata una…. “Facciamo una petizione per l’aumento dell’Indennità di Comunicazione che è molto importante per tutti noi”.

FIRMA ORA!

Diamo forza alle persone con sordità! Non è importante come definisci gli invalidi, sordo, cieco, disabile, sordomuto, non udente, ecc. ma il rispetto e l’amore che dai a loro.

Mi piacerebbe che qualcuno si occupasse del problema che si è venuto a creare per superficialità di qualche politico che ha voluto dare qualche vantaggio a un’Associazione invece che a un’altra, mettendo da parte la confusione che effettivamente si è creata tra noi sordi e sordomuti.