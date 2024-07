Sparatoria al Festival Internazionale del Sordo a Capaccio Paestum, tenutosi presso il centro congressi dell’hotel Ariston, causa tre feriti: sono stati presi i fratelli aggressori. I due si sono costituiti presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati nella serata di ieri, domenica 14 luglio. Lo riporta Stiletv.

Sparatoria al Festival del Sordo a Capaccio Paestum: presi gli aggressori

È stata una serata di terrore quella di sabato al Festival Internazionale del Sordo, tenutosi presso il centro congressi dell’hotel Ariston di Laura. I due aggressori, responsabili della sparatoria che ha sconvolto l’evento, si sono costituiti ieri sera presso la Tenenza dei Carabinieri di Scafati. L’azione delle forze dell’ordine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, ha portato alla cattura dei due uomini, che ora sono in stato di fermo per tentato omicidio.

La dinamica

Durante il Festival del Sordo, una manifestazione annuale che celebra la cultura e la comunità delle persone sorde, i due fratelli, entrambi sordi e residenti a Qualiano, in provincia di Napoli, hanno dato vita a un episodio di violenza inaudita. Armati di pistola, hanno aperto il fuoco contro tre motociclisti che partecipavano all’evento. I colpi hanno gravemente ferito i tre bikers, scatenando panico e caos tra i partecipanti al festival.

La Reazione delle Forze dell’Ordine

Subito dopo l’accaduto, le forze dell’ordine hanno avviato una intensa caccia all’uomo su ordine della Procura di Salerno. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, che hanno guidato le operazioni di ricerca, hanno lavorato instancabilmente per rintracciare i due fratelli. La loro fuga è terminata con la loro consegna alle autorità di Scafati, dove sono stati formalmente accusati di tentato omicidio e posti in stato di fermo.

Le Dichiarazioni delle Autorità

Il comandante del Nucleo Investigativo di Salerno, Tenente Colonnello Marco Rossi, ha commentato: “La rapida cattura dei responsabili è stata possibile grazie all’immediata mobilitazione delle forze dell’ordine e alla stretta collaborazione con la Procura di Salerno. La sparatoria ha rappresentato un grave atto di violenza, e le indagini continueranno per fare piena luce sui motivi e le circostanze dell’aggressione.”

Il Festival e Le Conseguenze dell’Attacco

Il Festival Internazionale del Sordo, che da anni rappresenta un momento di celebrazione e inclusione per la comunità sorda, è stato interrotto bruscamente dall’attacco. L’evento, che avrebbe dovuto essere un momento di gioia e condivisione, si è trasformato in un dramma per i partecipanti. Le ferite dei tre motociclisti sono gravi ma non letali, e tutti e tre sono attualmente ricoverati in ospedale.

di Redazione Salerno Occhio Notizie

di Alessia Benincasa