Pastorale per le persone sorde, due appuntamenti in preparazione al Natale

La Consulta Diocesana «Comunità Cristiana e disabilità – O tutti o nessuno» in occasione dell’avvicinarsi della festività del Natale propone due appuntamenti per le persone sorde: domenica 5, dopo la messa delle 10 in S. Antonio Maria Zaccaria (SAMZ) sita a Milano in via San Giacomo, 9, la celebrazione del sacramento della Riconciliazione.

Sarà presente padre Pierre Michel Towada.

Domenica 19 dicembre, pranzo comunitario, sempre presso la parrocchia S. Antonio Maria Zaccaria (SAMZ).

Per partecipare al pranzo è necessario dare la propria adesione mandando anche un semplice sms al 3518027408 (segreteria dell’oratorio) entro giovedì 16 dicembre.