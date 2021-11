Paliano – Inaugurato lo sportello di video-interpretariato nella lingua dei segni

Pubblicità

Il progetto

Il progetto, denominato “Comunicare Emozioni per realizzare Trasformazioni” e curato dal segretariato sociale del Comune di Paliano, si è concretizzato nell’attivazione di uno sportello rivolto ai cittadini affetti da deficit uditivi, i quali potranno usufruire di un contatto diretto con un interprete in lingua dei segni, attraverso dispositivi digitali messi in dotazione al personale ENS, di essere contattato attraverso videochat o messaggistica istantanea.

di Monica D’Annibale

L’evento, presieduto all’assessore alle Politiche sociali, Eleonora Campoli, ha registrato anche la partecipazione del presidente dell’Ens – Sezione Provinciale di Frosinone, Enzo Martini, il quale ha espresso fiducia e massimo sostegno al progetto.

Le dichiarazioni dell’assessore alle Politiche sociali, Eleonora Campoli

«Con l’attivazione dello sportello di video-interpretariato intercomunale nella lingua dei segni – ha dichiarato l’assessore Eleonora Campoli – abbiamo mosso un ulteriore passo verso la realizzazione di una comunità più solidale e inclusiva. Lo sportello rappresenta infatti un servizio essenziale per i cittadini con deficit uditivo, i quali si trovano spesso in difficoltà quando sono necessitati a interfacciarsi col personale e gli uffici della Pubblica Amministrazione. Ora, potendo disporre in tempo reale dell’assistenza di un interprete, siamo certi che questi problemi di “comunicazione” possano essere superati e risolti agilmente, nel rispetto dei diritti di tutti. In più, il progetto “Comunicare Emozioni per realizzare Trasformazioni” non si ferma qui, ma intende sensibilizzare l’intera cittadinanza rispetto all’importanza della lingua dei segni e della necessità ormai stringente di una sua effettiva introduzione nei programmi di studio e approfondimento all’interno delle scuole».

Le parole del sindaco Domenico Alfieri

«Questo nuovo sportello a tutela della fruizione dei pubblici servizi da parte delle persone affette da deficit uditivo conferma la volontà di questa Amministrazione di continuare a investire nel sociale, col preciso scopo di eliminare quelle barriere che sono purtroppo ancora presenti in molti settori delle nostre comunità. Ringrazio l’Ente Nazionale Sordi e tutti i partner di questa iniziativa che, coinvolgendo direttamente tanti Comuni del circondario, fornisce uno splendido esempio di rete solidale».

Queste le parole del sindaco di Paliano, Domenico Alfieri.