L’Aula del Senato

L’Assemblea del Senato riprenderà i propri lavori domani alle 16.30 con l’esame del ddl sulla procedura di nomina dei rappresentanti di lista, sulla proposta d’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale, e sulla relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali a esse correlati e sull’inquinamento derivante dall’utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino. Mercoledì alle 15.00 ascolterà le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021; giovedì alle 10.00 l’informativa del Ministro della difesa Lorenzo Guerini sulla conclusione della missione militare italiana in Afghanistan e alle 15.00 discuterà le interrogazioni a risposta immediata.

Le Commissioni del Senato

Per quanto riguarda le Commissioni, giovedì la Affari Costituzionali esaminerà il ddl costituzionale per l’estensione dell’elettorato per il Senato e il ddl per tutela degli animali. Con la Giustizia si confronterà sul decreto per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia; successivamente si confronterà sul ddl per l’equilibrio di genere nelle cariche pubbliche e svolgerà delle audizioni sul ddl per la tutela dei minori e della dignità della donna nella comunicazione. La Giustizia svolgerà delle audizioni sul ddl sui reati al patrimonio culturale e proseguirà le audizioni per il contrasto alla discriminazione o violenza per sesso, genere o disabilità (il cosiddetto ddl Zan). A seguire esaminerà lo schema di decreto per l’accertamento dell’esercizio della professione forense, il ddl sulla magistratura onoraria, il ddl sul regime patrimoniale dei coniugi, il ddl sull’affidamento e adozione di minori e il ddl per il riconoscimento del reato d’istigazione all’autolesionismo. Infine riprenderà il ciclo di audizioni sul ddl relativo alla riproduzione fonografica e audiovisiva negli atti processuali. La Difesa dibatterà la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento per l’anno 2020. La Finanze si confronterà sulla proposta d’istituzione di una Commissione d’inchiesta sul settore del gioco pubblico, sui ddl per la certificazione e compensazione dei crediti con la pubblica amministrazione e sugli Atti europei relativi al cosiddetto pacchetto finanza digitale

La Istruzione svolgerà delle audizioni sull’affare assegnato relativo all’impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali e sul paesaggio e, con la Lavoro, esaminerà i ddl sullo Statuto delle arti e dei lavoratori nel settore della cultura. La Lavori Pubblici si confronterà sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare, sui Commissari straordinari individuati per ciascuna opera e sul disegno di legge per la riduzione del disagio abitativo. La Agricoltura riprenderà il ciclo di audizioni sul ddl di disciplina delle professioni del settore cinofilo, sulle problematiche riguardanti aspetti di mercato e tossicologici della filiera del grano duro, esaminerà il ddl sui prodotti agroalimentari da filiera corta e proseguirà il confronto sull’affare assegnato sui danni causati all’agricoltura dall’eccessiva presenza della fauna selvatica. Con l’Industria, ascolterà i rappresentanti di ENEL sulle problematiche inerenti alla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime agroalimentari e agroindustriali; successivamente svolgerà delle audizioni sul ddl per la definizione della relazione tecnica del tecnologo alimentare.

La Industria svolgerà delle audizioni sui ddl per la disciplina dell’attività di perito assicurativo e alcune sull’area di crisi industriale complessa di Terni/Narni. Proseguirà poi il ciclo di audizioni sul ddl per la tutela e sviluppo dell’artigianato artistico, esaminerà l’Atto europeo sulle infrastrutture energetiche transeuropee e l’affare assegnato per la razionalizzazione, la trasparenza e la struttura di costo del mercato elettrico e gli effetti in bolletta in capo agli utenti. La Lavoro si confronterà e svolgerà diverse audizioni sul ddl sull’assegno temporaneo per figli minori. La Sanità ascolterà rappresentanti del Ministero della salute e dell’Istituto superiore di sanità sullo stato delle attività di testing, tracciamento, sorveglianza e sequenziamento per il contrasto della pandemia e sulla vaccinazione dei minori anti Covid-19; proseguirà il confronto sui ddl relative a malattie rare, prevenzione delle malattie cardiovascolari e infermiere di famiglia. La Territorio esaminerà il ddl per la rigenerazione urbana. La Politiche dell’UE si confronterà sulla Legge europea 2019-2020.

L’Aula della Camera

Nell’arco di questa settimana l’Aula della Camera esaminerà la pdl sul settore ittico, la mozione sulle iniziative in materia di salute mentale, quella sul caso di Julian Assange, la proposta di legge sui titoli universitari abilitanti e la pdl per la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di Covid-19. Nella seduta di mercoledì alle 9.00 ascolterà le comunicazioni del Presidente del Consiglio Mario Draghi in vista della riunione del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2021. Come si consueto martedì alle 11.00 svolgerà le interpellanze e interrogazioni, mercoledì alle 15.00 le interrogazioni a risposta immediata e venerdì alle 9.30 le interrogazioni urgenti.

Le Commissioni della Camera

Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, assieme all’Ambiente, svolgerà delle audizioni sul decreto relativo alla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. Martedì, con la Trasporti, inizierà l’esame del decreto per la definizione dell’architettura nazionale di cybersicurezza e l’istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. A seguire si confronterà sulla proposta costituzionale in materia di tutela dell’ambiente e sulla pdl relativa all’ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica. La Giustizia esaminerà la pdl in materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni, e con la Affari Sociali le pdl sul rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia; proseguirà poi il ciclo di audizioni sulla delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello.

La Commissione Esteri, con la Affari Sociali, svolgerà delle audizioni sulla proposta di istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle cause dello scoppio della pandemia di SARS-CoV-2 e sulla congruità delle misure adottate dagli Stati e dall’OMS per evitarne la propagazione nel mondo. La Difesa proseguirà il ciclo di audizioni sull’indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa. La Bilancio esaminerà il decreto relativo all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il cosiddetto decreto sostegni bis. La Finanze svolgerà delle audizioni sugli Atti europei sulla finanza digitale. La Cultura esaminerà le pdl per la riorganizzazione del sistema d’istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e lo schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) per l’anno 2021.

L’Ambiente, con la Trasporti, esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare e sui Commissari straordinari individuati per ciascuna opera. La Trasporti esaminerà e proseguirà il ciclo di audizionisulle prospettive del settore e sulla situazione occupazionale; a seguire svolgerà delle audizioni sugli Atti europei sul mercato unico dei servizi digitali. Giovedì alle 14.00 ascolterà il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini sull’aggiornamento per gli anni 2020-2021 del contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Rete ferroviaria italiana Spa. La Commissione Attività produttive proseguirà le audizioni sulla risoluzione per il sostegno della trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in particolare, della filiera dell’idrogeno e quelle sulle risoluzioni per la liberalizzazione del settore del gas naturale e dell’energia elettrica. A seguire esaminerà la pdl per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all’occupazione e misure di semplificazione ed esaminerà la pdl per la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l’anno 2021 in conseguenza dell’epidemia di COVID-19.

La Lavoro svolgerà delle audizioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo sul principio della parità di retribuzione tra uomini e donne sul lavoro attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi e alcune nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro; esaminerà poi le pdl sulla situazione del personale.

La Affari Sociali esaminerà la legge delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia e proseguirà il ciclo di audizioni sulle pdl per il riconoscimento della lingua dei segni italiana.

La Agricoltura svolgerà alcune audizioni sulla promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura, ed esaminerà la pdl per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico. Infine la Politiche dell’Ue svolgerà delle audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva per la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell’Italia.

A cura di Nomos Centro Studi parlamentari