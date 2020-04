POTENZA – “La testata giornalistica della Rai per la Basilicata conferma il proprio impegno per assicurare un adeguato servizio informativo alle persone con disabilità ed in particolare alla comunità dei sordi”.

Così il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi commenta la notizia del nuovo servizio della Tgr in Basilicata, che da stasera trasmetterà il Tg3 regionale delle 19,35 nella lingua dei segni italiana.

“Dopo la consolidata esperienza di ‘Buongiorno Regione’ – afferma Bardi – che vede la Tgr impegnata già da diversi anni a beneficio della comunità dei sordi con una edizione del Tgr LIS, per la prima volta un Tgr regionale della sera viene tradotto nella lingua dei segni, ampliando la possibilità per le persone sorde di seguire l’informazione locale della Rai e di essere costantemente aggiornate sull’emergenza sanitaria in atto. Un vero esempio di servizio pubblico che spero possa essere seguito anche nelle altre regioni”.