Agenpress – “Subito mascherine speciali per le persone sorde. Il governo intervenga per mettere in produzione e distribuzione questi dispositivi dotati di apposita apertura in nylon trasparente che consentano la lettura delle labbra e del linguaggio dei segni. Ho presentato in proposito sia un’interrogazione al presidente del consiglio e al ministro dello sviluppo economico sia un ordine del giorno al decreto emergenza Covid-19. Dispositivi indispensabili per affrontare la vita quotidiana ed evitare il rischio isolamento.

Andare al supermercato senza poter leggere il labiale rende impossibile ciò che in questi tempi è già di per sé difficile ed estenuante per tutti. Figuriamoci se queste persone con deficit uditivi si trovassero in situazioni più gravi, come in ospedale o al pronto soccorso, senza un interprete accanto che li possa aiutare. Ci aspettiamo dal governo la dovuta sensibilità e una risposta concreta” così il deputato Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera.

Foto Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera