Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

Abbiamo dei professionisti che traducono simultaneamente in LIS e un sistema che produce sottotitoli in tempo reale, per fare in modo che i sordi possano seguire ciò che accade durante le assemblee.

Ringrazio il nostro delegato all’accessibilità universale Andrea Venuto e mi auguro che anche altre amministrazioni seguano presto questa strada.