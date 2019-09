Il Comune di Merano ha finanziato la stampa di un opuscolo che spiega, in breve, alle persone udenti il mondo dei sordi, le loro abitudini, la loro cultura.

Il progetto è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa svoltasi in municipio dal sindaco Paul Rösch, dall’assessore ai servizi sociali Stefan Frötscher e dall’insegnante di Lingua dei segni Veronika Wellenzohn-Kiebacher, Helga Wallnöfer e Julia Gamper.

“Riuscire a osservare il mondo anche dal punto di vista dei suoi simili è una facoltà caratteristica dell’essere umano. Più completa è l’esperienza che facciamo di ciò che ci circonda, meglio riusciamo a comprendere le altre persone.

Il Comune di Merano vuole offrire a tutte le cittadine e a tutti i cittadini interessate/i la possibilità di conoscere un mondo particolare, un mondo che molti di noi solo a fatica riescono a immaginare: quello delle persone sorde. Chi vive senza poter contare sul senso dell’udito si deve confrontare con diverse sfide.

Questo opuscolo, oltre a fornire interessanti informazioni sulla sordità, propone anche consigli utili per affrontare e gestire al meglio la comunicazione con persone sorde nella vita di tutti i giorni “, hanno spiegato il sindaco Paul Rösch e l’assessore ai servizi sociali Stefan Frötscher.

“L’opuscolo è stato ideato in collaborazione con il Centro di formazione e comunicazione KommBi di Innsbruck che, assieme all’Unione tirolese delle persone non udenti, ha redatto e pubblicato il libretto Einblick in die Welt der Gehörlose (“Uno sguardo sul mondo dei non udenti”), punto di riferimento e fonte di ispirazione per la pubblicazione finaziata dal Comune di Merano. Le informazioni sono state adeguate e integrate tenendo conto delle caratteristiche della realtà altoatesina”, hanno chiarito Wallnöfer e Wellenzohn.

Giornata della Lingua dei segni: in programma due film

Convivere con la sordità: è questo il tema di due pellicole che in occasione della Giornata della Lingua dei segni – lunedì 23 settembre – verranno proiettate, a ingresso libero, al cinema Ariston.

Previste altre iniziative di sensibilizzazione

“Vogliamo continuare a dare il nostro contributo per risolvere le difficoltà che le persone sorde o con problemi di udito incontrano nella vita quotidiana. Con ulteriori progetti intendiamo sensibilizzare l’opinione pubblica ed eliminare le barriere nella comunicazione, in modo tale che i non udenti possano prendere parte più pienamente alla vita sociale della nostra comunità”, ha dichiarato Frötscher.

Un esempio: l’insegnante di Lingua dei segni Veronika Wellenzohn-Kiebacher è stata di recente incaricata di tenere un corso di formazione di una giornata per trasmettere al personale comunale le nozioni basilari sulle modalità di comunicazione con le persone sorde.

