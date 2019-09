Da quest’oggi, come avrete visto, il Consiglio Comunale va in onda anche nella lingua dei segni. Un gesto di civiltà, di una città moderna che guarda a tutti i suoi cittadini, alle loro esigenze e alle loro richieste specifiche. Una novità che ha però richiesto, da parte di Telenord, un investimento importante in termini di risorse e di tecnologia: 4 telecamere in funzione e una regia dalla quale controllare tutto.

Una nuova sfida, l’ennesima, che la nostra emittente non solo ha raccolto ma ha addirittura arricchito. Nel pieno sviluppo di quel senso di servizio alla cittadinanza che fa parte della nostra storia, come una sorta di dna. Con la voglia, però, di guardare avanti, al futuro e alle novità di una società in rapido e continuo mutamento