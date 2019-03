“Se questa aula avesse approvato la legge sulla lingua dei segni oggi non sarebbe stata più sorda di me e avrebbe compreso quello che io avevo da dire”.

Sono le parole pronunciate dalla deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, intervenendo in aula con il linguaggio dei segni sull’odg presentato da Maria Teresa Bellucci, deputato di Fratelli d’Italia sulla disabilità.

“Accompagno il linguaggio dei segni con la voce – ha proseguito la deputata di FDI dopo il richiamo della presidenza della Camera – perché questa aula non ha la possibilità di conoscerla. Oggi approviamo il reddito di cittadinanza al quale mancano importanti sostegni alla disabilità. Fratelli d’Italia vuole che questo odg presentato dalla collega Bellucci venga approvato. Lo chiediamo per dare un aiuto vero, un aiuto concreto a tutti i disabili compresi i sordi. Chiediamo pertanto al governo di cambiare il suo giudizio in favorevole e di approvarlo”.

All’intervento della deputata di FDI, ha fatto seguito la replica del Sottosegretario per il Lavoro e le politiche sociali Claudio Cominardi che, tra gli applausi dell’aula, ha annunciato il cambio di parere, passandolo a favorevole con una riformulazione seppur compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica

