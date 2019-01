Lingua dei Segni in primo piano all’appuntamento di lunedì nella sede elettorale della candidata alle regionali nella lista della Lega

Si terrà lunedì 21 gennaio alle ore 19 a Chieti, in via Templi Romani 13 presso la sede elettorale dell’avvocato Anna Lisa Bucci (candidata teatina della Lega di Matteo Salvini al consiglio regionale) l’incontro “Il cuore oltre l’ostacolo: incontriamoci e ascoltiamoci … per davvero. La LIS, la nostra lingua

Elezioni Regionali 2019

Si parlerà e ci si confronterà sulle disabilità ripartendo da un colloquio costante con le associazioni politiche per dare risposta concreta ai bisogni dei portatori di disabilita abruzzesi. All’appuntamento interverrà l’onorevole Luigi D’Eramo, parteciperà l’Ente Nazionale Sordi.

